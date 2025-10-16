Deux magasins Aldi ont ouvert leurs portes à Vigneux-sur-Seine et Gometz-la-Châtel

Les habitants de Vigneux-sur-Seine et de Gometz-la-Châtel ont désormais une nouvelle adresse pour faire leurs courses : dans les deux villes, un magasin discount Aldi ouvre ses portes. Il est situé au 52 rue Pierre-Marin à Vigneux-sur-Seine et 35 route de Chartres à Gometz-Le-Châtel.. L’enseigne met à disposition des Vigneusiens et des Castelgometziens une offre – alimentaire et d’articles divers – simple et variée, dont une partie est produite en France.

Des produits 100% français

Dans ces nouveaux espaces de vente, les clients retrouvent près de 1 800 références. L’accent est mis sur la proximité et la fraîcheur, avec des fruits et légumes livrés quotidiennement, de la viande, des œufs et du lait 100 % français, ainsi qu’un pain cuit sur place tout au long de la journée. L’essentiel des produits proposés provient de marques propres au discounter, dont plus des trois quarts sont élaborés en partenariat avec des PME françaises. Cette politique permet contrôler les prix, tout en soutenant la production locale.

« Nous sommes très heureux d’offrir aux habitants un magasin spacieux, moderne et respectueux de l’environnement. Cette arrivée illustre notre volonté de concilier développement durable et accessibilité pour tous : proposer une expérience d’achat fluide et agréable, tout en garantissant des produits de qualité au prix le plus juste », déclare Laurent Pugin, directeur de la Société Régionale ALDI.

Un nouveau concept de magasin écoresponsable

L’offre ne se limite pas à l’alimentaire : chaque semaine, des arrivages thématiques viennent enrichir les rayons avec des articles de maison, de décoration, de textile ou encore de bricolage et de jardinage. Les clients profitent ainsi d’une diversité de produits qui répond à leurs besoins du quotidien. Pensé pour être à la fois moderne et responsable, les nouveaux magasins répondent aux standards les plus récents de la chaîne. Son aménagement intègre des équipements écoresponsables tels qu’un chauffage réversible utilisant la chaleur produite par les installations frigorifiques, un éclairage 100 % LED ou encore des détecteurs de présence dans les locaux techniques.

Facilement accessibles, ils sont respectivement dotés de 29 places de stationnement à Vigneux et de 77 places de parking, dont 2 équipées de bornes de recharges électriques. à Gometz-le-Châtel. Au sein des deux magasins, l’équipe de huit personnes que compte le personnel accueille les clients depuis l’ouverture pour leur faire découvrir ce nouvel espace et les produits proposés.