En soutien aux commerces, les chèques cadeaux font leur retour en Val d’Essonne

Depuis le 1er décembre et jusqu’au 28 février, la communauté de communes du Val d’Essonne (CCVE) a relancé son opération des chèques cadeaux sur son territoire, dotée cette année de 50 000 euros.



Soutenir le pouvoir d’achat et les commerçants locaux. Une opération gagnant-gagnant que la CCVE renouvelle pour une 5e édition cet hiver. « Nous souhaitons vraiment mettre la gomme sur ce qui est une opération vitrine pour la CCVE », insiste Patrick Imbert, dans les locaux de Perception optique à Ormoy ce vendredi 9 janvier.

Ce nouveau magasin ouvert depuis le mois de juin 2025 par Clément Benet et Antonin Autié, est l’un de ceux qui a rejoint les autres commerces participants du territoire.