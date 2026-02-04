Une nouvelle boulangerie a ouvert ses portes en bordure de la N20

La boulangerie Sophie Lebreuilly, située en bordure de la RN20 à hauteur de Saint-Germain-lès-Arpajon, a été inaugurée le jeudi 29 janvier. Quinze emplois ont été créés.

Le jeudi 29 janvier, Laurent Chevalier et son fils Aubin ont inauguré leur boulangerie-pâtisserie à Saint-Germain-lès-Arpajon, rejoignant le réseau national Sophie Lebreuilly. Cette 91e adresse illustre le développement continu de l’enseigne sur le territoire national.

Située face au nouveau McDonald’s, en bordure de la RN20 dans la Zac du Lièvre d’Or, la boutique de 360 m² propose une large gamme de pains, pâtisseries, snacking et plats gourmands, avec possibilité de consommer sur place. « Nous souhaitons offrir aux habitants la fraîcheur et la générosité qui font la signature de notre maison », explique Laurent Chevalier.

15 emplois créés

Comme dans chaque établissement du réseau, les produits sont préparés sur place. « Nos pains sont pétris, façonnés et cuits quotidiennement, et nos recettes sucrées et salées sont élaborées à partir de matières premières rigoureusement sélectionnées », précise Aubin Chevalier. L’enseigne indique également sur chaque produit s’il a été fabriqué sur place ou sélectionné par la maison, renforçant sa démarche de transparence envers les consommateurs.

L’ouverture de cette boulangerie a permis l’embauche de 15 personnes issues de la commune et des environs. La boutique est ouverte de 5h à 20h, 7 jours sur 7, et a été inaugurée le jeudi 29 janvier en soirée en présence de la créatrice de la société, de Norbert Santinj, maire, des élus municipaux et des acteurs locaux du tissu économique.

Avec cette nouvelle adresse, Sophie Lebreuilly poursuit son maillage du territoire français et participe au développement économique locale.

