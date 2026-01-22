Deux recours gracieux contre le projet immobilier « Hélio Corbeil »

Les présidents des associations « Corbeil-Essonnes environnement » et « Essonne nature environnement » ont formulé une demande de recours gracieux d’annulation de l’arrêté accordant le permis de démolir des anciens locaux de l’imprimerie « Hélio-Corbeil ».

La demande de recours envoyée au maire de Corbeil-Essonnes le 13 janvier dernier évoque tout d’abord le vote par le conseil municipal le 22 juin 2022 de la déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme (PLU). Selon les deux associations, cette décision est un véritable déni de démocratie qui permet, sans enquête publique préalable, de transformer une Zone d’activité économique (ZAE) en zone de logements. D’après les mouvements associatifs, l’acquéreur du site est un professionnel qui achète et revend des biens immobiliers en son nom afin de réaliser des plus-values. « On peut s’étonner que cette opération atypique et, du fait que la commune, a permis la création d’une référence foncière spéculative qui, par définition, est contraire à l’intérêt général sur un terrain de 3,7 hectares situé à 300 mètres d’une gare, lieu stratégique pour le développement économique de Corbeil-Essonnes », explique-t-on.

La suite de cet article est réservée aux Abonnés

Chaque jour, au milieu des algorithmes, de l’IA, des influenceurs et des coups de com’, les journalistes de la rédaction du Républicain de l’Essonne, s’attachent à faire un travail d’information locale.

Pour que ce journal de proximité perdure, nous avons besoin de nos lecteurs et abonnés.

Nous proposons des formules web, PDF, papier ou combinées.



S’abonner au Républicain de l’Essonne c’est : avoir toutes les infos de son territoire, soutenir le dernier journal local de l’Essonne et son équipe engagée pour l’information.