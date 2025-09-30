En Essonne, une œuvre monumentale donne des couleurs au quartier

A l’occasion d’une mise à neuf des façades du quartier Théophile Le Tiec à Egly, Valophis a fait appel à La Lisière pour réaliser une fresque géante.

Présente sur tout le département de l’Essonne, l’association La Lisière s’occupe toute l’année de projets culturels d’envergure, elle se concentre principalement sur des résidences artistiques autour des arts de rue. Elle est notamment à l’origine de deux festivals, Sèment et s’aimeront et De jour de nuit. C’est donc naturellement que Valophis a fait appel à eux pour créer trois fresques géantes dans le quartier Le Tiec de la commune d’Egly.

