En Pays de Limours, l’église retrouve son coq

La flèche avant sa remise en place. ©Mairie Vaugrigneuse

Avec le retour de cette décoration, c’est un travail de restauration plus large qui s’achève.

« Il a fallu trois jours de travail sur place et toute la dextérité du technicien de l’entreprise Bodet et du grutier de l’entreprise Antaloc, perchés à 30 m de hauteur, pour mener à bien cette opération », souligne la municipalité de Vaugrigneuse, en pays de Limours. Depuis le 13 juin, le coq qui orne la flèche de l’église Sainte-Marie-Madeleine a retrouvé sa place.
« La flèche qui le supportait, fragilisée par un fort coup de vent fin juin 2023 et en mauvais état, menaçait de tomber », explique la mairie. C’est donc l’ensemble qui a dû être restauré et l’installation du coq a logiquement mis la dernière main à l’ouvrage. Ces travaux ont nécessité « un montant de 23 509 € HT, financé à 50 % par la DETR [dotation d’équipement des territoires ruraux], le reste étant à la charge du Sivu [Syndicat intercommunal à vocation unique] de l’Orme, qui assure la gestion de l’église et du cimetière communs à Vaugrigneuse et Courson-Monteloup ».

