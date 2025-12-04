Football (National) : Gaël Alette a pris son envol à Fleury

Arrivé cet été pour pallier l’absence d’Antoine Petit, blessé, le jeune gardien du FC Fleury 91 s’est parfaitement adapté à son nouvel environnement et au championnat de National qu’il découvre.

Avec ses 2,02 mètres, Gaël Alette (24 ans) était sans doute plutôt destiné à jouer au basket. Mais le dernier rempart des Lions a préféré le ballon rond à la balle orange. Le natif de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) frappe ses premiers ballons. au club local. Défenseur latéral gauche jusqu’à la catégorie U14, il s’essaie ensuite dans les buts. « A partir du moment où j’ai mis les gants, je ne les ai plus quittés, confie le Francilien. En étant gardien, j’ai la sensation d’être capable d’être décisif, d’influencer le match quoi qu’il arrive. » Il l’a été à plusieurs reprises avec Fleury depuis le début de saison. Il a notamment arrêté un penalty à Dijon (1-0) et réaliser une parade sur sa ligne à Valenciennes (2-0), permettant à son équipe de conserver son avantage.