Football (National) : Les Lions de Fleury prêts à rugir contre les Lionceaux de Sochaux

Invaincus depuis six matchs toutes compétitions confondues (3v, 3n), les Floriacumois veulent prolonger leur belle dynamique en s’offrant une victoire de prestige contre Sochaux, 2e du championnat de Nationale, ce vendredi soir (19h30) à Bobin où ils n’ont pas encore gagné cette saison.

Le FC Fleury 91 poursuit son petit bonhomme de chemin en National. Après douze journées, le promu pointe à une très belle 7e place grâce notamment à sa victoire vendredi dernier à Dijon (1-0, but de Quentin Vogt de la tête). Un succès – le quatrième de la saison – obtenu en infériorité numérique chez un candidat à la montée, qui était deuxième et invaincu avant la rencontre. « On a démontré qu’on était capable de bien défendre ensemble en faisant preuve de beaucoup de solidarité, se félicite David Vignes, l’entraîneur floriacumois. Il y a eu une énorme débauche d’énergie de notre part face à une très bonne équipe, vraisemblablement la meilleure techniquement du championnat que l’on a affrontée jusqu’à présent. J’ai rarement vécu ce genre de scenario. C’est très satisfaisant. C’est la victoire d’un groupe. » Une victoire qui pourrait s’avérer fondatrice pour la suite de la saison.

