Kassiopé Portraitiste, l’histoire lumineuse d’une reconversion réussie

Début juillet, l’entreprise Kassiopé Portraitiste organisait une soirée “After work familles” pour fêter ses deux ans. Derrière cet anniversaire, une femme qui a changé de vie.

Une parenthèse de douceur a illuminé la soirée dans le home studio de Laura, fondatrice de Kassiopé Portraitiste. Bien plus qu’un simple anniversaire d’entreprise. Il s’agit du parcours d’une femme, d’une maman, et désormais photographe accomplie, qui a osé tout quitter pour vivre de sa passion.

En effet, il y a trois ans, Laura occupait un poste d’ingénieure dans les solutions d’impression jusqu’à ce que la crise du Covid-19, puis une grossesse, viennent bouleverser ses repères.

Déterminée, elle reprend ses études à 35 ans à l’EFET de Paris, tout en s’occupant de son nouveau-né, avec une phrase en tête : « Il ne faut pas avoir peur d’échouer avec panache ». C’est ainsi qu’est né Kassiopé Portraitiste, un nom griffonné sur un téléphone, devenu aujourd’hui un studio chaleureux à Mennecy, spécialisé dans les photos de familles, grossesses, enfants et nouveau-nés.

Kassiopée est spécialisée dans les photos de familles. Photo Le Rep.



Au fil des mois, Laura a construit bien plus qu’une clientèle : elle a tissé une communauté fidèle et bienveillante, incarnée ce 4 juillet par la présence de 45 invités, de ses partenaires notamment Krisaor avec la présence d’Alice Sebbag, de familles, et même du maire de Mennecy, Jean-Philippe Dugoin-Clément.

« Je gagne moins qu’avant, mais ce que j’y gagne m’apporte beaucoup plus ».



A cette occasion, buffet dînatoire et tombola avec des cadeaux de partenaires locaux comme L’atelier Caroline, À mes ciseaux chez vous, ou encore Perception optique et audition. « Je voulais les remercier, leur offrir une parenthèse enchantée, les faire se rencontrer. Parce que ce que je vis avec eux, ces liens amicaux qui se créent, ça n’a pas de prix », affirme-t-elle.

« Je gagne moins qu’avant, mais ce que j’y gagne m’apporte beaucoup plus », confie-t-elle. Résultat, plus de 40 % de chiffre d’affaires supplémentaire en un an, une clientèle fidèle, et une photographe engagée auprès de la FFPMI (Fédération des Photographes), qui continue à se former, à s’inspirer, et à rêver.

Enfin, Kassiopé Portraitiste est bien plus qu’un studio photo. C’est une ode au changement de cap réussi, une preuve que la passion peut devenir métier, et un exemple concret pour celles et ceux qui rêvent de (re)donner du sens à leur vie.



Ecrit par Clara Arrachart