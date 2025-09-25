La ferme du Bois des Folies inaugurée

Ce samedi 20 septembre, la ferme du Bois des Folies a ouvert grand ses portes aux habitants, bénévoles et partenaires pour célébrer la fin de quatre ans de travaux. Autour d’une grande tablée, d’un marché paysan et de visites de ferme, l’inauguration a été l’occasion de revenir sur une aventure collective, faite de patience, de chantiers participatifs et de soutien citoyen.

Le terrain de 109 hectares n’a pas toujours eu une vocation agricole. D’abord utilisé par la direction générale de l’aviation civile pour ses antennes dans les années 1960, il a été laissé vacant après 1995, avant d’être occupé par les « 24 heures du 4×4 ». « Les bosses et buttes qu’on voit encore aujourd’hui, ce sont les traces de ces courses », rappelle Jean-Marc, bénévole de Terre de liens. Les premiers chantiers ont d’ailleurs consisté à ramasser des canettes et des débris.

C’est grâce à la Safer Île-de-France et à l’action de Terre de liens que, en 2021, 74 hectares ont pu être acquis pour un retour à l’agriculture paysanne. Les 35 hectares restants, riches en zones humides, ont été rachetés par la Caisse des dépôts – biodiversité pour protéger un patrimoine naturel unique.

Trois fermiers, une même vision

Aujourd’hui, ce sont Audrey Garcia et Alexandre Faucher, éleveurs de brebis laitières, et Keryann Sil, éleveur de porcs et de brebis allaitantes, qui portent ce projet. Tous trois partagent une conviction : travailler en bio, en plein air, et en lien avec la biodiversité.

« Alexandre a commencé il y a dix ans avec un troupeau de brebis itinérantes. Moi je l’ai rejoint il y a cinq ans. On a longtemps travaillé sans site fixe, et après plusieurs candidatures, on a enfin pu nous installer ici », explique Audrey.

Keryann, lui, est originaire de la région. Après dix ans de recherche de terres, il a pu, grâce à Terre de tiens, concrétiser son projet. « C’était un vrai parcours du combattant. Ici, j’ai trouvé une oasis au milieu du désert », a-t-il confié. Il élève désormais ses porcs en plein air et développe un atelier de reproduction pour être autonome, tout en préparant des cultures pour nourrir ses animaux.

Terre de liens, un partenaire décisif

Pour les trois jeunes agriculteurs, le soutien de Terre de liens a été déterminant. Le mouvement citoyen a acquis les terres grâce à l’épargne solidaire et les met à disposition des fermiers avec des baux agricoles durables. « C’est le cœur de notre action : installer de nouvelles générations en agriculture biologique », rappelait Jean-Marc.

Les visiteurs sont venus nombreux malgré la pluie.



L’inauguration a rassemblé les habitants autour d’un repas partagé et d’un petit marché paysan. Des associations comme Agrof’Île, Essonne nature environnement, Chevannes patrimoine environnement ou la LPO ont animé la journée. Les élus locaux, le Parc naturel régional du Gâtinais français, la commune de Chevannes, la communauté de communes du Val d’Essonne et le département de l’Essonne étaient également présents, aux côtés des bénévoles qui ont contribué par de nombreux chantiers participatifs.

De plus, les produits de la ferme trouvent déjà leur place dans les circuits courts : les fromages de brebis sont en vente au Biocoop d’Itteville, à la ferme Chaillotine et à la ferme de Fontenay-le-Vicomte, ainsi qu’en Amap.

En effet, au-delà de la production, la ferme incarne une démarche de préservation de la biodiversité : plantation d’arbres, installation d’un verger et gestion extensive des prairies.

Enfin, les fermiers et bénévoles ont remercié chaleureusement l’ensemble des partenaires et habitants pour leur soutien. « On est très contents de vous voir nombreux pour cette inauguration », a conclu Audrey. La ferme du Bois des Folies est désormais un lieu de production, mais aussi un lieu de vie et de lien social, qui montre qu’il est possible d’allier agriculture paysanne, engagement citoyen et protection de la biodiversité.



Ecrit par Clara Arrachart