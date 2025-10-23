Le partage d’électricité, la nouvelle tendance pour produire et consommer l’énergie

[Dossier] Avec l’automne et le retour du chauffage, les consommations électriques augmentent. Une nouvelle méthode innovante émerge en Essonne pour optimiser la consommation et le budget électrique, l’autoconsommation collective.

A lire dans ce dossier :

Une dizaine de projets d’autoconsommation collective sont déjà effectifs en Essonne

La facture d’électricité est devenue redoutée depuis l’inflation des prix de l’énergie. Afin de la minimiser, parmi les options qui viennent à l’esprit, il y a celle de l’installation de panneaux photovoltaïques avec l’intention de consommer ce que l’on produit, c’est ce qu’on appelle l’autoconsommation individuelle. Mais avec bien souvent un décalage horaire entre le pic de la production et celui de la consommation, et les options de stockage de l’électricité encore coûteuses, la solution n’est pas aussi parfaite que sur le papier. Il faut en effet vendre le surplus, à un prix de rachat souvent assez faible.

Un dispositif gagnant-gagnant pour producteurs et consommateurs

C’est à cet enjeu que répond un nouveau modèle en développement, celui de l’autoconsommation collective. « L’électricité produite par un ou plusieurs producteurs peut aussi être partagée entre plusieurs consommateurs situés sur des sites distants, un partage possible grâce au réseau public de distribution et aux compteurs communicants », explique Enedis. Le gestionnaire du réseau défend aujourd’hui ce modèle énergétique plus durable. L’autoconsommation collective (ACC) se veut être une solution concrète, locale et accessible à tous.

La suite est réservée aux Abonnés

Abonnez-vous et obtenez un accès illimité aux articles publiés sur le site du Républicain de l’Essonne à partir d’1,50 euros !

Choisissez l’une de nos formules sans engagement : hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.