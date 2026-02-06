MON COMPTE
Teddy Vaury

Les Lions ont du cœur

700 bouquets de mimosas ont été vendus..

Les bénévoles du Lions club d’Etampes ont renouvelé leur opération Mimosas du cœur au profit de deux établissements médico-sociaux du territoire.

Durant deux jours, les vendredi 30 et samedi 31 janvier, les bénévoles du club service étaient mobilisés dans la galerie marchande du centre commercial E. Leclerc d’Etampes pour vendre 700 bouquets de mimosas.

Cette opération a permis de récolter des fonds qui seront versés à l’institut médico-éducatif La Feuilleraie et au Sessad de la Chalouette. « Grâce à la générosité des clients du magasin et de certains commerçants Étampois, tous, les bouquets ont été vendus », se félicite Christian Perron, bénévole du Lions.
Fidèle à la devise du club, « Nous servons » les lionistes ont encore une fois démontré la force de leur engagement au service de ceux qui en ont le plus besoin. Bravo à eux !

