MON COMPTE
Try "researchers"
AbonnésEn Essonne
La Rédaction

« On n’en veut pas  » : opération escargot depuis ce matin en Essonne contre l’accord Mercosur

"Jeune on en rêve, vieux on en crève" : un message choc des agriculteurs visible vers Linas pour traduire leur colère et incertitude.

Ce mardi 23 décembre, les agriculteurs de l’Essonne organisent une opération escargot, entre Étampes et Linas, pour manifester contre l’accord UE-Mercosur, entre autre.

Alors que les agriculteurs de toute l’Europe sont venus manifester à Bruxelles le jeudi 18 décembre, la mobilisation continue en Essonne. Les syndicats Jeunes agriculteurs et FNSEA mènent une opération escargot depuis ce matin, à moins de quarante-huit de Noël, ainsi qu’un barrage filtrant sur l’échangeur de la N104 et N20 à hauteur de Linas, pour porter leurs revendications.

La suite de cet article est réservée aux Abonnés

Chaque jour, au milieu des algorithmes, de l’IA, des influenceurs et des coups de com’, les journalistes de la rédaction du Républicain de l’Essonne, s’attachent à faire un travail d’information locale.

Pour que ce journal de proximité perdure, nous avons besoin de nos lecteurs et abonnés.

Nous proposons des formules web sans engagement : mensuelle ou annuelle.

S’abonner au Républicain de l’Essonne c’est : avoir toutes les infos de son territoire, soutenir le dernier journal local de l’Essonne et son équipe engagée pour l’information.

J’en Profite Maintenant

Si vous avez déjà un abonnement, connectez-vous à votre compte.

La Rédaction
La Rédaction
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Pour terminer votre inscription, veuillez cliquer sur le bouton reçu par mail. Pensez à vérifier vos indésirables.

Newsletter

Tous les jeudis, reçevez nos articles directement dans votre boîte mail.

A lire également :

Contenu réservé à nos abonnés