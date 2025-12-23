Ce mardi 23 décembre, les agriculteurs de l’Essonne organisent une opération escargot, entre Étampes et Linas, pour manifester contre l’accord UE-Mercosur, entre autre.
Alors que les agriculteurs de toute l’Europe sont venus manifester à Bruxelles le jeudi 18 décembre, la mobilisation continue en Essonne. Les syndicats Jeunes agriculteurs et FNSEA mènent une opération escargot depuis ce matin, à moins de quarante-huit de Noël, ainsi qu’un barrage filtrant sur l’échangeur de la N104 et N20 à hauteur de Linas, pour porter leurs revendications.
