Travaux sur l’A6 : les élus tirent la sonnette d’alarme

Après une phase de travaux qui a rendu pénible la circulation, la prochaine fermeture similaire de l’A6 en octobre prochain a poussé les élus locaux à faire part de leurs inquiétudes.

Les travaux estivaux sur l’autoroute A6 ne passent pas inaperçus dans le département. Dans un courrier adressé lundi 28 juillet à la Direction des Routes d’Île-de-France, François Durovray, président du conseil départemental, Sandrine Gelot, maire de Longjumeau, et Alexis Teillet, maire de Savigny-sur-Orge, ont fait part de leur « vive inquiétude » face aux perturbations générées par le chantier en cours et demandent le report de nouveaux travaux prévus à l’automne.

La suite est réservée aux Abonnés

Abonnez-vous et obtenez un accès illimité aux articles publiés sur le site du Républicain de l’Essonne à partir d’1,50 euros !

Choisissez l’une de nos formules sans engagement : hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.