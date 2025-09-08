Un futur grand complexe sportif se prépare dans le nord de l’Essonne

Après le dépôt du permis de construire au cours de l’été, le complexe sportif « Five Players » est prêt à prendre son envol à Athis-Mons, dans le nord de l’Essonne.

Onze pistes de padel, cinq terrains de foot à cinq, un centre d’escalade, un espace de réalité virtuelle et même une brasserie. Dans le cadre de la transformation de l’entrée de ville d’Athis-Mons, c’est peu dire que le complexe sportif « Five Players » prendra une place importante.

