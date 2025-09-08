MON COMPTE
Try "researchers"
AbonnésMétropole du Grand Paris
Robin LANGE

Un futur grand complexe sportif se prépare dans le nord de l’Essonne

Le site est situé en entrée de ville. © Conception Five players

Après le dépôt du permis de construire au cours de l’été, le complexe sportif « Five Players » est prêt à prendre son envol à Athis-Mons, dans le nord de l’Essonne.
Onze pistes de padel, cinq terrains de foot à cinq, un centre d’escalade, un espace de réalité virtuelle et même une brasserie. Dans le cadre de la transformation de l’entrée de ville d’Athis-Mons, c’est peu dire que le complexe sportif « Five Players » prendra une place importante.

La suite est réservée aux Abonnés

Abonnez-vous et obtenez un accès illimité aux articles publiés sur le site du Républicain de l’Essonne à partir d’1,50 euros !
Choisissez l’une de nos formules sans engagement : hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

J’en Profite Maintenant

Si vous avez déjà un abonnement, connectez-vous à votre compte.

Robin LANGE
Robin LANGE
Journaliste dans le nord de l'Essonne. Il traite notamment les sujets de Paris-Saclay.
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Pour terminer votre inscription, veuillez cliquer sur le bouton reçu par mail. Pensez à vérifier vos indésirables.

Newsletter

Tous les jeudis, reçevez nos articles directement dans votre boîte mail.

A lire également :

Contenu réservé à nos abonnés