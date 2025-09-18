Un week-end pour aimer le patrimoine

[DOSSIER] Avec ses 283 monuments historiques, l’Essonne est riche de son patrimoine. Ce week-end constitue le moment idéal pour aller le découvrir ou le redécouvrir et profiter des multiples visites guidées ou animations. Pas besoin de faire des kilomètres pour trouver son bonheur lors des Journées européennes du patrimoine.

Faire découvrir le patrimoine aux nouveaux Essonniens

Le Département organise une journée de découverte de l’Essonne pour les nouveaux habitants et les anciens, ce samedi 21 septembre au Domaine départemental de Chamarande.

L’exposition « Parade » de Stefan Rinck est à découvrir au Domaine départemental de Chamarande.



Pour bien profiter du territoire, il faut le connaître. Pour cela, le Conseil départemental propose une journée permettant d’en apprendre un peu plus sur les nombreux trésors qui nous entourent. Il faut dire qu’avec 283 monuments historiques en Essonne, un patrimoine naturel exceptionnel, et des histoires à n’en plus finir, il y en a des choses à faire près de chez nous. Essonne tourisme sera donc présent afin de présenter tous les lieux, opportunités de visites et rencontres sur un territoire qui gagne assurément à être connu.

