A Breuillet, un nouveau commerce trop kawaii

Inauguré fin juin, le nouveau manga café baptisé Manga Kohii a ouvert ses portes officiellement le mardi 29 juillet.

Il aura fallu trois mois de travaux et un peu de patience face aux derniers obstacles administratifs pour que le nouveau commerce de la rue des Ecoles ouvre ses portes. Manga Kohii est un manga café, un projet porté par Mélissa Bruneau.

« C’est une librairie manga où l’on retrouvera bien sûr les titres des séries les plus populaires comme Naruto, Fairy Tail ou One Piece, mais aussi les nouveautés des différents genres », explique la commerçante, à l’exception toutefois des mangas pour adultes.

Mais Manga Kohii ce sera également un salon de thé où il sera possible de prendre une boisson chaude et une petite douceur, de type petite viennoiserie ou du snacking japonais.

Un commerce qui veut faire vivre le quartier

Le manga café sera également un lieu de vie, avec des ateliers organisés régulièrement, des soirées jeux, des rencontres avec des doubleurs ou des auteurs. « Je souhaite vraiment proposer des animations et réunir un maximum de personnes autour de ma passion », insiste Mélissa.

Mélissa Bruneau porte le nouveau projet de manga café qui a ouvert ses portes le mardi 29 juillet.



Une salle de jeux vidéos, avec également des jeux de société est présente. Afin de diversifier au maximum l’activité, cet espace sera même disponible pour les personnes en télétravail. Un service d’adhésion est proposé à la clientèle.

Enfin, Mélissa Bruneau n’oublie pas qu’elle sera un commerce de proximité dans le quartier. Ainsi, elle proposera un service de dépôt de pain en partenariat avec les boulangeries la Mandarine et de Port-Sud tous les jours.

Manga Kohii, 14 rue des Ecoles à Breuillet. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h et le dimanche de 14h à 19h.



Note : « kawaii » signifie « mignon » en japonais.