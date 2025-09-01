A Pecqueuse, de longs travaux débutent sur les réseaux d’assainissement

Débuté il y a quelques jours à Pecqueuse, le chantier, qui va s’étendre sur plusieurs rues au fil des semaines, devrait s’achever au 7 novembre.

Afin de « préserver la qualité du milieu naturel », le Syndicat de l’Orge s’est engagé depuis quelques jours dans un chantier d’ampleur au sein du village de Pecqueuse. Débutés le lundi 25 août, les travaux visent à réhabiliter et améliorer le fonctionnement des réseaux d’assainissement dans la commune. Ils devraient s’achever au 7 novembre.



Si ce chantier s’avère tout à fait classique et relève simplement du bon entretien de ces réseaux, il n’en reste pas moins qu’il sera de nature à perturber la circulation dans la commune durant plusieurs semaines, entre l’intervention simultanée de quatre entreprises et les différentes rues qu’il concerne. La première phase de travaux a donc commencé le 25 août dans la rue de Forges-les-Bains. L’axe est actuellement barré aux véhicules et doit le rester jusqu’au 19 septembre. Viendra ensuite la rue de Limours, où le chantier s’installera le 15 septembre pour une durée de 25 jours. Jusqu’au 17 octobre donc, la circulation dans cette rue se fera en alternat par feux tricolores. A partir du 15 septembre également et jusqu’au 10 octobre, la rue Malassis sera elle aussi concernée. Elle sera barrée au trafic durant cette période. Enfin, la rue des Près sera la dernière à faire l’objet de ces travaux, entre le 13 octobre et le 7 novembre. Elle sera à son tour barrée à cette occasion.



Bien entendu, à chaque étape, des déviations seront mises en place pour permettre la circulation dans le village. Le détail de ces itinéraires est disponible sur le site Internet de la commune, www.mairie-pecqueuse.fr. « Concernant la collecte des déchets, les camions passeront le même jour que d’habitude, tôt le matin, avant le début du chantier à 8h. Merci donc de sortir vos bacs d’ordures ménagères et de déchets recyclables la veille au soir », précise encore la municipalité.