Aux Ulis, les habitants invités à repenser la gare routière



Jusqu’au 10 novembre, la communauté d’agglomération Paris-Saclay lance une concertation publique sur le projet de transformation de la gare routière des Ulis.

Située à proximité du centre commercial et du futur cinéma Mégarama, la gare routière actuelle joue un rôle central dans les déplacements du territoire. Huit lignes de bus y convergent, mais le site, conçu dans les années 1970, est aujourd’hui sous-dimensionné et ne répond plus aux besoins croissants des usagers. Dans ce contexte, l’agglomération Paris-Saclay lance une concertation publique portant sur le projet de transformation de ce site.

Le projet vise à requalifier entièrement le pôle d’échanges, en améliorant les correspondances avec les autres modes de transport et en offrant de meilleures conditions d’accueil. À terme, la nouvelle gare routière permettrait l’arrivée de davantage de lignes de bus tout en fluidifiant la circulation et la sécurité piétonne.

L’un des aspects majeurs du futur aménagement est la création d’un grand parvis végétalisé, reliant la gare au centre commercial, au cinéma et au parc urbain voisin.

Ce nouvel espace public constituerait une porte d’entrée réaménagée vers le centre-ville et participerait à la redynamisation du secteur.

La concertation publique, soutenue par la Région Île-de-France, Île-de-France mobilités et la Ville des Ulis, offre à chacun la possibilité de donner son avis sur les orientations du projet. Les habitants peuvent consulter le dossier en mairie, au siège de l’agglomération, ou en ligne sur les sites lesulis.fr et paris-saclay.com, et transmettre leurs remarques par courriel à l’adresse [email protected]

Cette phase de concertation précède le lancement des études techniques, en vue d’un démarrage des travaux fin 2026.