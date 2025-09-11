Compagnon du goût : une distinction nationale pour ce boucher charcutier de Mennecy

Le boucher, charcutier et traiteur Jean-Paul Heurtault, reconnu pour la qualité de ses produits et son savoir-faire et installé au centre commercial de la Verville vient d’obtenir la prestigieuse distinction de Compagnon du Goût.

Pour Jean-Paul Heurtault, c’est une belle récompense. Sélectionné parmi les meilleurs artisans bouchers charcutiers indépendants de France. Créé il y a plus de 20 ans, le label Compagnon du Goût réunit des artisans qui ont le respect des traditions, aiment l’innovation culinaire et la mise en avant de produits de qualité. Pour les consommateurs, c’est une garantie d’excellence et d’authenticité.

Devenir Compagnon du Goût n’est pas anodin. La sélection est exigeante. Elle permet de mettre en avant les artisans indépendants, leur savoir-faire et récompense la qualité des produits, le respect du terroir, la créativité et la passion d’un métier. Pour Jean-Paul Heurtault, installé au centre commercial de la Verville à Mennecy, cette reconnaissance est avant tout un hommage à des années de travail, d’engagement et de proximité avec ses clients.

Une distinction nationale pour un artisan local

« Plus qu’un métier, c’est une passion que je partage chaque jour avec mes clients. Être intronisé Compagnon du Goût, c’est une fierté, mais aussi une motivation supplémentaire pour continuer à défendre le bien-manger », confie l’artisan.

Afin de célébrer cette intronisation, Jean-Paul Heurtault a organisé une fête gourmande qui a eu lieu le vendredi 5 septembre, de 9h à 13h, avec la présentation du réseau des Compagnons du Goût, des dégustations de spécialités de saison, et surtout un moment de partage autour du terroir et de la passion artisanale.