La Rédaction

La secrétaire des écologistes en soutien à Julien Monier

Marine Tondelier et Julien Monier devant l'assistance.

Marine Tondelier s’est déplacée mercredi 28 janvier.
Elle a tenu à apporter son soutien à la liste « Evry-Courcouronnes plus juste, pour tous », conduite par Julien Monier.

