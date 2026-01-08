Les agriculteurs en route vers Paris bloqués à Viry-Châtillon

Ce jeudi 8 janvier, les gendarmes ont contenu le convoi d’une quinzaine de tracteurs au niveau du boulevard Husson. Les agriculteurs de la Coordination rurale se dirigeaient vers Paris pour manifester contre la politique menée face à l’épidémie de dermatose nodulaire contagieuse.
Par François Perisse et Teddy Vaury
Venus du Cantal ou encore de la Lozère, ces agriculteurs de la Coordination rurale ont vu leur progression vers Paris être stoppée aux alentours de 5h30. Les gendarmes mobiles les ont bloqués sur le boulevard Husson de Viry-Châtillon. « Ils menacent d’amener nos tracteurs à la fourrière », s’inquiète un homme au téléphone. Le maire est venu à leur rencontre dès 7h30. « Ce sont des gens qui ont déjà des difficultés. Ils ne comprennent pas toutes ces normes imposées, face aux importations qui ne sont soumises à aucune d’entre elles », souffle-t-il. La municipalité a par ailleurs mis à disposition une salle pour les membres du convoi.
