Un escape game pour apprendre à candidater auprès des entreprises

Le collège Roland-Garros et la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon ont organisé le jeudi 25 septembre dernier un parcours pour amener les élèves à s’orienter de façon ludique.

Trouver un stage d’observation en entreprise pour les élèves de classe de 3e relève souvent du parcours du combattant. Entre les réticences des sociétés à accueillir un stagiaire en observation aussi jeune, l’absence de réseau des jeunes et de leurs familles pour trouver un stage, ou tout simplement le fait pour les collégiens de ne pas connaître suffisamment leurs intérêts professionnels, cela se termine bien souvent avec une solution par défaut.

« Souvent, ils font un stage dans l’entreprise d’un de leurs parents. On voulait les sortir de ça », explique Isabelle Mizeret, informatrice au Point information jeunesse. Mais pour convaincre une entreprise, il faut apprendre à faire CV et lettre de motivation et il faut se préparer à l’ultime épreuve : l’entretien d’embauche. Pour appréhender toutes ces étapes, il a fallu s’adapter aux élèves et leur proposer une initiation à la prospection sous la forme de jeu pour une meilleure compréhension de ces éléments, et une meilleure assimilation.

Un jeu d’énigme ludique et concret

Dès que le projet a été proposé, Philippe Adloff, le principal de l’établissement, s’est montré très enthousiaste. De son côté, la mairie a financé le projet en totalité cette année.

Le parcours a été créé par Gametime evasion, spécialisée dans la conception d’escape game à domicile. Cette façon de présenter l’orientation et le monde professionnel a déjà été expérimentée dans d’autres collèges en France et montre des résultats encourageants. Pour Vincent et Léo, dits Capitaine Piks et Brok, c’était une première. Limités par le temps à accorder à chaque groupe, les deux pirates ont privilégié un système de questions et réponses qui se débloquent après chaque énigme résolue. Les sujets de ces questions varient selon la manière dont on remplit un CV ou encore son comportement lors d’un entretien d’embauche.

Pour répondre aux questions des élèves qui subsisteraient, une permanence sera assurée par le PIJ au sein du collège pendant quelques jours. Et pour les plus motivés, il ouvre ses portes pour des simulations d’entretiens professionnels afin d’appréhender au mieux le vrai entretien qui peut être très impressionnant pour un jeune.

Vers un événement pérenne ?

Si l’expérience s’avère fructueuse, il n’est pas exclu que le projet soit reconduit dans le futur, cette fois-ci avec une participation financière du collège. Il est en tout cas certain que la ville de Saint-Germain-Lès-Arpajon et le collège Roland-Garros tentent de rendre plus palpables les défis auxquels font face les jeunes devant leur première expérience du monde professionnel.

Ecrit par François Perisse