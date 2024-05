Essonne : la Fête Médiévale de Dourdan vous propose un voyage épique dans le temps

La ville royale de Dourdan se prépare à accueillir une nouvelle édition de sa fameuse Fête Médiévale les samedi 1er et dimanche 2 juin. Cet événement tant attendu promet une immersion totale dans l’époque médiévale, avec des spectacles grandioses, des animations pour tous les âges, et un marché médiéval authentique.

La Compagnie Unicorn Legends : Trois Tournois Épiques

La Compagnie Unicorn Legends revient en force à Dourdan avec trois tournois spectaculaires pour émerveiller et captiver le public. Ne manquez pas le spectaculaire spectacle équestre nocturne « Ange et Démon », où cracheurs de feu, jongleurs et jeux de lumière transporteront dans un univers de magie et de bravoure.

Performances en Direct : Énergie Contagieuse et Rires Assurés

Cette année, un voyage médiéval au Portugal est proposé. Après le concert de Tony Carreira ce vendredi 31 mai à la veille de l’événement, durant deux jours, deux troupes venant tout droit du Portugal, D’WAY et CORNALUSA, apporteront une énergie contagieuse à travers leurs performances de danse et de musique. Le théâtre de rue « l’Hospice ambulant » avec SEMBADELLE promet également des moments inoubliables. Autour d’un hospice en déambulation, cinq médecins, philosophes et fanfarons pratiqueront, avec humour et dérision, des ablations et fomentations pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Chant, Musique et Danse : Un Voyage Musical

La Fête Médiévale de Dourdan sera également rythmée par les mélodies et les danses de groupes tels que Smedelyn et la Volte Gaillarde, Trace de Pas, Trio Laid et Les Fêlés du Vocal. Ces artistes talentueux feront voyager à travers le temps avec leurs performances envoûtantes.

Les Incontournables de la Cité : Campements et Spectacles

Parmi les incontournables de cette édition, découvrez les campements médiévaux animés par la Ghilde des Sangliers du Ferrain et des Compagnons Philippiens. Assistez également à un spectaculaire show de rapaces avec Vol en Scène, où les majestueux oiseaux de proie éblouiront par leurs prouesses aériennes.

Animations pour Tous les Âges

Que l’on ait 5 ou 99 ans, la Fête Médiévale de Dourdan a quelque chose à offrir pour tous. Participez à des activités variées comme Accrovoile, Battle Of Colors, D’art de Lame, et les Archers du Hurepoix. Les associations dourdannaises seront présentes tout au long du week-end pour proposer encore plus d’animations.

Marché Médiéval : Artisanat et Authenticité

Le marché médiéval, fidèle à sa tradition, attend Place du Marché aux Grains, rue d’Etampes et devant l’Hôtel de Ville. Venez découvrir les nombreux artisans et leurs produits authentiques qui feront voyager dans le temps.

Informations Pratiques

La Fête Médiévale de Dourdan se déroulera les samedi 1er et dimanche 2 juin. Ne manquez pas cet événement unique qui promet de faire rêver, impressionner et frissonner. Préparez les costumes et venez vivre une aventure inoubliable au cœur de l’histoire médiévale !

Pour plus d’informations et pour consulter le programme détaillé, visitez le site officiel de la ville de Dourdan.