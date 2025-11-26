Bébert des Forbans, habitant Mennecy, est décédé

Bébert des Forbans, pour beaucoup Albert Kassabi représentait toute une époque, celle des années 80, des soirées de fête et du déhanchement sur des bons vieux tubes de rock. A Mennecy, Bébert, c’était aussi un voisin et un ami. Son décès ce mardi 25 novembre, à l’âge de 63 ans, résonne donc de manière bien différente dans la ville.
« Il avait quitté Champigny où il avait toujours vécu pour faire construire et s’installer à Mennecy il y a 4-5 ans maintenant », se souvient Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire de la ville. Il avait d’ailleurs marié Bébert avec Astrid il y a trois ans de cela.
Bébert avait fait de Mennecy sa ville et, au mois de juin dernier, il était monté sur la scène de l’espace culturel Jean-Jacques Robert pour faire vibrer le public. « Les Forbans faisaient salle comble au théâtre Jean-Jacques Robert, offrant au public menneçois un concert chaleureux et généreux », peut-on lire sur les réseaux sociaux de la ville ce mercredi 26 novembre.
A tous ceux qui l’ont croisé ces dernières années, il laissera bien plus que le souvenir d’une célébrité qui vivait tout près. « Il était vraiment très sympa. C’était un Méditerranéen avec du bagout et un grand cœur », résume le maire de la ville, qui adresse ses condoléances à la famille, aux proches et à tous les fans de l’artiste. Des condoléances auxquelles s’associe l’ensemble de la rédaction du Républicain de l’Essonne.
